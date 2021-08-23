Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Köylere yapılan hizmetler hız kesmeden devam ediyor. Şehirde ne varsa köyde de o olacak sloganıyla çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri Sütçüler ilçesinin Şeyhler ve Yeşilyurt köylerini Eğirdir’e bağlayan 18 km’lik yolda sıcak asfalt çalışmalarına son hızla devam ediyor.Bugün itibariyle 3 km’si tamamlanan yoldaki asfalt kalınlığı ise dikkat çekici. Köylerde yaşayan vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlaması, ürettiklerini şehirlere daha kolay ulaştırmaları açısından büyük önem taşıyan yollar vatandaşlar tarafından da büyük memnuniyetle karşılanıyor.Vali Ömer Seymenoğlu alanda yapılan çalışmaları yerinde denetleyerek İl Özel İdaresi yetkililerinden bilgi aldı. Beraberinde Sütçüler Kaymakamı Ayşe Karaca, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve diğer ilgililerle Yeşilyurt köyü sınırlarında devam eden çalışmalara nezaret eden Vali Seymenoğlu çalışanlara kolaylıklar diledi.Burada Isparta’daki sıcak asfalt çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Mahmut Zadeoğlu bu yılki hedeflerinin 68 km olduğunu bu hedeflerinin de yarısını tamamladıklarını belirterek “Asfalt programımızı yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün de burada Şeyhler ve Yeşilyurt köylerimizin ve Eğirdir’e kadar olan 18 kilometrelik yolda asfalt programına başladık. Şu an 3 km’deyiz ikinci ekibimiz de Gelendost tarafında çalışmaya başladı. Orada da bir 10 km’lik bir yolumuz var. Bu iki ana yolu bitirdikten sonra inşallah programın sonuna gelmiş olacağız” dedi.Şeyhler köyü Muhtarı Mesut Bayraktar ise emeği geçen herkese teşekkür ederek yolu kullanacak olan sürücülere çağrıda bulundu. Bayraktar, “Öncelikle Sayın Valimiz Ömer Seymenoğlu’na İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu’na çok teşekkürlerimizi sunarız. Şeyhler, Yeşilyurt arası Allah'ın izniyle bitti. Bunun dışında köyümüzde herhangi bir asfalt yapımı sorunu kalmadı. Asfalt yapıldı diye sürücülerimizin sürat yapmalarını istemiyoruz. Herkes kurallara uysun, hız sınırını açmasınlar, kazaya sebebiyet vermesinler” diye konuştu.Yeşilyurt köyü Muhtarı Hasan Koçarslan da emeği geçen tüm ilgililere teşekkür ederek “Sağ olsun, Vali beynimizden ve özel idareden bütün emeği geçen çalışan arkadaşlarımıza hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Bu yollarımız çok güzel oldu yani duble yoldan sonra en iyi yol bu sıcak asfalt yol ve şehir yolu konforunda oldu” dedi.