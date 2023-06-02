Ülkü İlkokulu'nda Bilim ve Bahar Şenliği Yapıldı

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ENGEP kapsamında bu yıl düzenlenen Ülkü İlkokulu Bilim ve Bahar Şenliği, okul bahçesinde renkli bir etkinlikle gerçekleştirildi. Okul yönetimi, öğretmenler, veliler, kurum amirleri, eğitim kurumu yöneticileri ve mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen şenlik, festival havasında geçti.Okul müdürü Muzaffer Sarışahin, açılış konuşmasında şenliğin genç beyinlere bilimin önemini kavratmayı amaçladığını ve öğrencilerin gelecekte bilimsel etkinliklere katılımını teşvik ettiğini belirtti. Proje danışman öğretmeni Sinem Şenay ise öğrencilerin gayretli çalışmalarıyla ortaya çıkan ürünlerin çocukların bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmasını ve gelecekte büyük başarılara imza atmalarını sağlayacağını ifade etti.Şenlik kapsamında 15 sınıftan oluşan projeler, sosyal bilgiler, fen bilimleri ve Türkçe derslerinde gerçekleştirilen etkinlikler, kodlama atölyesi çalışmaları, resim sergisi ve ebru etkinlikleri yer aldı.