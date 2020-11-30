ITSO, 81 il valisi ile 365 oda ve borsa başkanına gerçek gülsuyu farkındalığı için hediye gönderdi.

GERÇEK VE SENTETİK ARASINDAKİ FARKI TÜKETİCİLER BİLMELİDİR

GERÇEK GÜLSUYUNU YÖNETİCİLERİMİZİN KULLANIMINA SUNUYORUZ

GÜLSUYUNUN FAYDASI SAYMAKLA BİTMEZ

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Gerçek Gülsuyu Isparta’da üretilir!ITSO Başkanı Tutar: Gülsuyunu şehirlerimizin yöneticilerinin kullanımına sunuyoruzTicaret ve Sanayi Odası, sadece Isparta’da üretilen gerçek/doğal gülsuyunun Türkiye’de farkındalığının oluşması ve hak ettiği değere kavuşması için başlattığı çalışmaları sürdürüyor. ITSO, tüketicilerin gülsuyu hakkında bilinçlenmesini sağlamak amacıyla 81 il valisi ile 365 oda ve borsa başkanına gülsuyu ve lavanta kolonyası gönderdi.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, sentetik gülsuyu ile gerçek gülsuyunun birbirinden ayrılarak bir farkındalık oluşturulması ve Türkiye’de sadece ilimizde üretilen ürünün hak ettiği değere ulaşması için başlattığı çalışmaları daha ileri boyuta taşıdı. ITSO Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda Isparta doğal gülsuyuna coğrafi işaret alınması için çalışmalara başlandı, yerel ve ulusalda sentetik gülsuyunun gerçek gülsuyu olmadığına ilişkin tanıtım çalışmaları yürütülüyor.ITSO Yönetimi şimdi de Isparta adına çok anlamlı bir çalışmaya imza attı. ITSO, içinde doğal gülsuyu ile lavanta kolonyasının olduğu özel paketler hazırlattı, farkındalık için 81 il valisi ile 365 oda-borsa başkanına gönderdi. Paket içerisine gülsuyu ve lavantanın tarihi ile özelliklerini anlatan kartlar konuldu.ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Türkiye’de ‘gerçek gülsuyu sadece Isparta’da üretilir’ mesajı vermek istediklerinin altını çizerek, şu açıklamayı yaptı:“Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi olarak gül ve gülsuyu ile ilgili 2 ay önce meclisimizde bir karar almıştık. Meclis kararımızda Türkiye’de gerçek ve doğal gülsuyunun sadece Isparta’da üretildiği vurgusu yapmıştık. Sayın Valimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanımızın da desteğiyle gülsuyu farkındalığına ilişkin çalışmalar yapıyoruz. Isparta’da ve yurt genelinde ulusal zincir marketlerde gülsuyu satın alınırken gerçek mi, sentetik mi olduğunu bilinsin, ona göre alınsın istiyoruz. Isparta olarak bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Biz diyoruz ki ‘gerçek gülsuyu sadece Isparta’da üretilir. Gülsuyu kullanılacaksa Isparta’nın gerçek gülsuyu tüketilmelidir.’ ‘Sentetik gülsuyunun satışı yasaklansın’ demiyoruz. İnsanlar gerçek gülsuyu kullanmak istiyorsa sentetiğini alarak hayal kırıklığına uğramasınlar. Sentetik gülsuyu ise ürünün üzerinde açıkça yazılmalıdır. İnsanların bilinçli olarak gülsuyu tüketmesini arzuluyoruz.Çalışmalarımız kapsamında hem şehrimizin tanıtımı hem de gülsuyu farkındalığı için bir paket hazırladık. TOBB bünyesindeki 365 oda ve borsa başkanı ile 81 şehrimizin valisine bu ürünleri gönderiyoruz. Şehirlerdeki yöneticilerin gerçek gülsuyunu bilmeleri için onların kullanımına sunuyoruz. Odamız tarafından hazırlanan özel pakette Isparta’da gül çiçeğinden üretilen doğal gülsuyu (yağlı gülsuyu) ile lavanta kolonyası bulunuyor. Ayrıca hem gülsuyunu hem de lavanta kolonyasını anlatan bilgilendirme kartları koyduk. Bu kartlarda gülsuyu ve lavantayı anlatıyoruz, sağlık açısından faydalarına dikkat çekiyoruz. Şehrimize gelen tüm misafirlerimize de bu ürünleri hediye etmek istiyoruz. Gerçek gülsuyu Isparta’da üretilir. Gerçek gülsuyu Isparta’dan çıkmalıdır.ITSO Başkanı Tutar, gülsuyu ile lavanta kolonyasının sağlık açısından da oldukça faydalı olduğunu söyledi. Sağlığı olan faydalarını hazırlanan tanıtım kartlarına yazıldığını belirten Tutar, şöyle devam etti:“Gülsuyunun faydaları ile ilgili biraz bilgi vermek gerekirse. Pandemi döneminde gülsuyunun önemi daha çok ortaya çıktı. Antioksidan içeriğine sahip olan gülsuyu cildin yaşlanmasını geciktirir, parlak ve genç görünmesine katkı sağlar. Gülsuyunu oda içinde bulundurmak hafızayı güçlendirir.Lavanta bitkisinden yapılan kolonya ise sinirleri yatıştırır. Uyku bozukluğunda tedavi edici etkiye sahiptir.”Öte yandan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, gerçek gülsuyu farkındalığı için üniversite yoluna büyük boyutta bir totem yaptırdı. Totem tabelada ‘Gerçek gülsuyu sadece Isparta’da üretilir’ vurgusu yapılıyor. Gülsuyunun coğrafi işaret alınması için de Türk Patent Enstitüsü bünyesinde çalışmalara devam ediliyor.