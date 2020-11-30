Asgari ücreti değiştirecek 5 madde belli oldu

Türkiye'de çalışan her kesimi yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri bu hafta başlıyor. Pazarlık aşamasında 5 önemli madde belli oldu. İşte detaylar...



7 milyon asgari ücretliyle birlikte, diğer kesimleri de yakından ilgilendiren 2021 asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Asgari ücret zammı görüşmeleri için geri sayım başlarken pazarlık da nelerin öne çıkacağı da netleşmeye başladı.



Pazarlıklarda 'yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 parametrenin ön plana çıkacağı belirtiliyor. Peki yeni asgari ücret rakamı nasıl belirleniyor? Asgari ücret zammı tahminleri neler? İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret ile ilgili son dakika bilgileri...



Asgari ücret, kanun gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere, 15 kişiden oluşan komisyonca belirlenecek. Masaya işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) oturacak.



Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de birer toplantı daha gerçekleştirecek.



Dördüncü toplantı ise yine aralık sonunda Bakanlık'ta yapacak. En az 10 üyenin katılımı yeterli olacak ve oy çokluğuyla karar alacak. Oyların eşitliği durumunda, başkanın bulunduğu tarafın "çoğunluğu sağladığı" kabul edilecek.



Bu yıl brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olan asgari ücrette muhtemel artış senaryoları şöyle: Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.



Artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması hâlinde, brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2 bin 673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak.



Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse; brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.



4 puan refah payı uygulanırsa; brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.



5 puan refah payı eklenirse de asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.



MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA



Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor.



Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.