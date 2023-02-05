Isparta'nın katma değeri yüksek, öz değeri; sadece Türkiye değil Avrupa ve Dünya'ya da açılan Eylül Minel'den ilham veren güçlü bir yatırım daha geldi:
Türkiye'nin en stratejik ürünlerinden birisi olan Yağ Gülü, kozmetik ve gıdada çok güçlü bir etkiye sahip ''Dünya Markası'' değeri taşıyan markaları Eylül Minel Mağazası'nda bir araya getirerek tüketicilerin beğenisine sundu.
GÜÇLÜ MARKALARI EYLÜL MİNEL'DEN ALABİLİRSİNİZ
Modernevler Mahallesi, 102. Cadde, No: 74/ A (Orman Bölge Müdürlüğü karşısı) adresindeki Eylül Minel Lokum Fabrikası Satış Mağazası'nda Gülbahçesi, CleanRose, Lalinna, RoyalRose ve Ab-ı Gül markaları da tüketicilerin beğenisine sunuldu.
GÜL SUYU, LOKUM, REÇEL
Eylül Minel dâhil Isparta'nın değeri 6 ayrı markanın tüm ürünlerine artık tek bir adreste ulaşılabilecek. Lokum, reçel, gül suyu ve jel gül suyu ve daha nice saf, doğal, kaliteli ve özgün ürünler ve lezzetler Eylül Minel güvencesi ile satışa sunuldu.
Isparta'dan tatlı bir hikâye ve lezzet esintileri için sizi de Eylül Minel'e bekliyoruz.
0 (246) 500 37 00
WhatsApp:
+90 543 760 12 24
Web:
https://www.eylulminel.com