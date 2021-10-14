U15 Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya maçları aday kadrosu açıklandı

Ispartalı orta saha oyuncusu Abdullah Kaygısız

U15 Milli Takımımızın 26-28 Ekim 2021 tarihlerinde Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 15 Ekim 2021 Cuma günü saat 16.00'da The Ness Thermal Hotel'de toplanacak.U15 Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya maçları aday kadrosunada davet edildi. Şu an Konyaspor forması giyen genç yıldız, gelecek vaat eden isimler arasında yer alıyor.U15 Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:Kaleciler: Ömer Bircan Camcı (Fenerbahçe A.Ş.), Egemen Aydın (İttifak Holding Konyaspor), Mehmet Akif Oruç (Galatasaray A.Ş.), Tuğra Livan Demirhan (F.C. Hertha 03 Zehlendorf)Defans: Serkan Emirkan Çetin (Fraport TAV Antalyaspor), Altuğ Tınaz (Fenerbahçe A.Ş.), Emrullah Çöğgün (İttifak Holding Konyaspor), Enes Eski (Kocaelispor), Arda Ünyay (MKE Ankaragücü), Samed Özkaya (Medipol Başakşehir FK), Arda Öztürk (DSİ Spor), Mert Mehmet Çakmak (Gençlerbirliği), Sami Winfried İsmail Döğenci (F.C. Hertha 03 Zehlendorf), Mitatcan Erdoğan (Fenerbahçe A.Ş.), Kerimcan Polat Mutlu (Kasımpaşa A.Ş.), Efe Halil Şimşek (Elbistan Spor), Kerem Cem Demirci (SC West Köln), Barış Uzel (Atakaş Hatayspor), Erkan Emirhan Çetin (Fraport TAV Antalyaspor), Aziz Mert Aydınoğlu (Beşiktaş A.Ş.)Orta Saha: Bilal Toğ (Batman Petrol Spor A.Ş.), Ege Araç (Galatasaray A.Ş.), Enes Öğrüce (Altay), Mustafa Sezai Gülmez (Kurtuluş 1920 Spor), Darwin Kaan Soylu (Vfl Wolfsburg), Servet Berat Fidan (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Eyüp Can Karasu (Galatasaray A.Ş.), Yusufcan Balcı (Palandökenspor), Fatih Ok (Gençlerbirliği), Adem Geldi (Bursaspor), Arda İbrahim Akgün (Balıkesirspor), Arda Çelikunal (Adana Demirspor A.Ş.), Burak Maden (FC Germania Köln-Mülheim), Ömer Faruk Pınar (Bursa Güven), Devrim Şahin (Beşiktaş A.Ş.), Yasir Boz (Fenerbahçe A.Ş.), Emirhan Uzunyakup (Kocaelispor), Onuralp Çakıroğlu (Trabzonspor A.Ş.), Berat Luş (Galatasaray A.Ş.), Abdullah Kaygısız (İttifak Holding Konyaspor)Forvet: Berkay Gürcan (Rasunda Is), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Berkay İşcan (Altınordu), Fabian Emre Ernst Müller (Fenerbahçe A.Ş.)Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas