2022 asgari ücret için yeni açıklama: 45 yıla bedel olacak

2022 ASGARİ ÜCRET TAHMİN

GÖRÜŞMELERE YÖNELİK KRİTİK MESAJ

"İŞÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK BİR ANLAŞMA"

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK

ŞU ANDA UYGULANAN ASGARİ ÜCRET

2022 TAHMİN 1 (NET 3 BİN 447,50 LİRA)

2022 TAHMİN (NET 3 BİN 531,25 LİRA)

ASGARİ ÜCRET DEĞİŞİNCE ONUNLA BİRLİKTE BİRÇOK ÖDEME DE ETKİLENECEK

2021 AGİ ÜCRETLERİ

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı itibarıyla 2022'de geçerli olacak asgari ücret belirleme görüşmelerine başlayacak. Binlerce kişinin merakla beklediği zam pazarlığı öncesinde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kritik bir açıklama geldi. Atalay, "45 yıldır asgari ücret belirleniyor bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak" sözlerine yer verdi.İ: Enflasyon yüzde 16= NET 3 BİN 447,50 LİRA / Enflasyon yüzde 19= NET 3 BİN 531,25 LİRA2022'de asgari ücretin ne kadar olacağı sorusunun yanıtı merakla beklenirken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan önemli bir açıklama geldi.Atalay, TİSK tarafından İstanbul'da düzenlenen Ortak Paylaşım Platformunda yaptığı konuşmada, aralık ayında başlaması beklenen 2022 asgari ücret belirleme görüşmelerine yönelik kritik bir mesaj verdi."45 yıldır asgari ücret belirleniyor bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak" diyen Atalay, işçilerin kabul edebileceği bir seviyeye ulaşılması gerektiğini,bir anlaşmayı imzalamaya hazır olduklarını söyledi.Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 olacağı tahmin ediliyor.Bu rakama göre asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağı beklentisi doğuruyor.2021 yılında yüzde 14,6 enflasyon farkı ile yüzde 21,56 artışla 2 bin 825,90 lira net ücret, 3 bin 577,59 lira brüt ücret alınıyor.Enflasyonun yüzde 16 olduğunu düşündüğümüzde 2022 yılında 3 bin 447,50 lira net ücret, 4 bin 364,50 lira brüt ücret alınacak ve yüzde 22 artış olacak.2022 yılında enflasyonun yüzde 19 olduğunu düşündüğümüzde ise 3 bin 531,25 lira net ücret, 4 bin 471,50 lira brüt ücret alınacak ve artışı yüzde 25 olarak tahmin ediliyor.İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi yükselecek. AGİ değişecek. Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. İş göremezlik ödeneğinde artış yaşanacak. Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da ocak ayı ile birlikte zamlanacak. Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların ödemeleri yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primlerin de artması gündeme gelecek.Asgari ücretle beraber 2022 yılında AGİ ücretleri de yükselecek. 2021 yılında en düşük AGİ 268,31 TL iken en yüksek AGİ 456,13 TL.