TEBRİKLER FLYROSE

İl Müdürlüğümüze bağlı yurtlarımızda barınan SDÜ, ISIBÜ ve MAKÜ öğrencilerimiz Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmek amacıyla düzenlenen TEKNOFEST2021’den bronz madalya ile döndü.FLYROSE takımımız ürettikleri drone ile “İnsansız Hava Araçları Serbest Görev” kategorisinde Bronz Performans Üçüncülük ödülüne layık görüldü. Başarılı öğrencilerimiz İl Müdürümüz Murat Gevrek’i makamında ziyaret etti. Ziyarette İl Müdürümüz Murat Gevrek, takım akademik danışmanlarını ve öğrencilerimizi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.