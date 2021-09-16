CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Isparta Genç İş İnsanları Derneği''

''Saliha Özçınar Kutlu ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından külliyede kabul edilerek gerçekleştirdikleri ziyarette Isparta Genç İşinsanları Derneği olarak"Tıbbi Aromatik Bitkiler Başkenti Isparta" mottosuyla yaptığımız çalışmaları aktarıp; gül, lavanta ve Isparta hakkında bilgiler verdi.Sayın Cumhurbaşkanımız yakın geçmişte hayatlarını birleştiren çifte hediyelerinide takdim ederek,hayırlı olsun dileklerinde bulundu.Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.Isparta Genç İşinsanları olarak dernek çatımız altında memleketimiz için çalışmalarımız devam ediyor, herşey Isparta için,daha güçlü bir Türkiye için..