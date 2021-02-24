Hindistan’a Elma İhracatına Devam

Hindistan’a elma ihracatında büyük engel teşkil eden GDO Analizi sorunu çözüldü.

Son dönemde Isparta’nın ve ülkemizin en çok elma ihraç ettiği ülke olan Hindistan; yılsonu itibariyle ülkesine ithal edilen elmalar için Türkiye’nin aralarında bulunduğu 15 ülkeden GDO Analizi talep etmeye başlamıştı. Ancak yoğun itirazlar sonucu uygulama 1 Mart 2021 tarihine ertelenmişti. Yapılan çalışmalar ve girişimler sonucu Hindistan ile yaşanan GDO sorunu çözülerek ihracatçımızın önü açılmış oldu.

Konu ile ilgili olarak Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet ADAR şunları kaydetti; “İlimizin en büyük ihracat kalemlerinden olan elmada, Hindistan tarafınca başlatılan bu uygulama ticaretin devamı konusunda büyük tehlike oluşturmaktaydı. Bu nedenle Isparta Ticaret Borsası olarak sorunun çözümü için bir dizi çalışma başlattık. İlk olarak Türkiye Odalar Borsalar Birliği aracılığı ile Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk. Akabinde ihracatçılarımız ve Hindistan’da görev yapan Ticaret Müşavirlerimiz bir araya getirilerek konu ile ilgili alınacak önlemler ve çalışmalar istişare edildi. Isparta Milletvekilimiz Mehmet Uğur Gökgöz’ün katıldığı son Meclis toplantımızda da konunun çözümü için görüşmeler yapıldı. Konu ile ilgili olarak kapsamlı bir dosya hazırladık ve Tarım ve Orman Bakanlığımıza ilettik. Milletvekilimiz Mehmet Uğur Gökgöz Bakanlık nezdinde gerekli görüşmeleri yaparak çözüme destek oldu. Nihayetinde Hindistan ile yaşadığımız ve elma ihracatı için büyük tehlike arz eden sorun çözülmüş oldu. İlimiz, ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlı olsun. İnşallah Hindistan pazarından büyümeye devam edeceğiz. Bu süreçte başından beri yanımızda olan ve desteğini esirgemeyen başta milletvekilimiz Mehmet Uğur Gökgöz olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz.” dedi.