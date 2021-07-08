GÖLLER EKSPRESİ YENİDEN BAŞLADI

Göller Ekspresi Akdeniz ile Ege’yi birbirine bağlıyor. Isparta-İzmir hattında her gün karşılıklı seferler yapılıyor, yüzlerce yolcu taşınıyordu. Ancak Türkiye’de de görülen Koronavirüs nedeniyle seferler iptal edilmişti.Pandemi döneminde seferleri durdurulan Göller Ekspresi ile ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı. Normalleşme adımlarıyla birlikte tren faaliyetleri yeniden başlıyor.Isparta-İzmir hattında görev yapan Göller Ekspresi seferlerine 12 Temmuz Pazartesi günü yeniden başlıyor.Göller Ekspresi Isparta’dan 22:30’da hareket edecek, sabah 06:45’de İzmir’e ulaşacak.İzmir’den ise 23:05 kalkacak tren, 07:25’de Isparta’da olacak.Bilet fiyatları ise, 60 liradan satılacak.