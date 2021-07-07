Müftü Erkoç'tan Vekaletle Kurban Çağrısı







Isparta Gönen İlçe Müftüsü Abdülhalim Erkoç yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle tüm vatandaşlarımıza kurban ibadeti konusunda çağrıda bulundu. Müftü Erkoç, Gönen'de 2020 yılının verilerine göre vekaletle kurbanda bir önceki yıla göre % 100'lük bir artışı yakaladıklarını, bu yılın pandemi nedeniyle çok daha önem arzettiğini, ihtiyaç sahiplerine kurban etlerinin ulaştırılmasında ilçe müftülüğünün ve din görevlilerin aracı olacağını belirtti.Müftü Erkoç sözlerine şöyle devam etti: Her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığımiz il ve ilçe müftülüklerimiz vasıtasıyla yurt içindeki ve yurt dışındaki yoksullara kurbanlıklarınızı güvenli bir şekilde ulaştırıyor. TDV bu yıl yinesloganıyla 75 ülkeye ve ülkemizde ise il ve ilçeler dahil 430 merkeze kurbanlıkları gönderiyor.Bu bağlamda ilçede yapılan anonslarla insanlarımızı kurban ibadetine teşvik ediyoruz. Bu çağrılara halkımız olumlu cevap veriyor, en son Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekilimiz Alim Göktaş iki kurban vekaletini TDV'ye vererek örnek oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu yıl kurban bağışında rekor kıracağımıza inanıyorum.açıkladı.