ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta il Jandarma Komutanlığınca, kaçak ve sahte alkollü içki ile mücadeleye yönelik vapılan çalışmalar sonucu, Gönen İlçe J.K.lığı sorumluluk bölgesinde (1) şahsın araç ile kaçak içki taşıyacağı bilgisi alınmıştır.06 Temmuz 2021 tarihinde Gönen ilçesi Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerinde (1) araçta yapılan arama neticesinde; bandrolsüz ve sahte olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda (64) şişe kaçak alkollü içki ele geçirilmiş olup, şüpheliler E.C. (31) ve İ.K. (30) hakkında adli ve idari işlem başlatılmış olup, ele geçirilen kaçak alkollü içkilere el konulmuştur.Isparta İl Jandarma Komutanlığınca; halk sağlığının korunması kaçak/sahte alkollü içkilerin zararlarının önlenmesine yönelik faaliyetlerimiz, kararlılıkla sürdürülmeye devamedecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.