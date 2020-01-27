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Isparta'dan da Fuara Jüri Üyesi Katıldı

Isparta'dan da Fuara Jüri Üyesi Katıldı
ISPARTA
G.Tarihi: 27.01.2020 14:05
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
27.Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı ve 31. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı” düzenlendi. Etkinlik programında “Yaşasın Anadolu” organizasyonu içerisinde workshoplar, paneller ve 3.Gelenekten Geleceğe Yemek yarışmalarına yer verildi.

Profesyonel Bireysel Şefler kategorisinde düzenlenen yemek yarışmasının Jüri Üyeleri arasında değerli şeflerin içerisinde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İpek Ünal da yer aldı.

Aynı zamanda fuar içerisinde Şef Mehmet Yalçınkaya’nın moderatörlüğünde Uno Gourmett Profesyonel standında düzenlenen workshopta Uno’nun ekşi mayalı ekmekleri, çimlendirilmiş ekmek vb. ürünlerden hazırlanan bir menü Öğretim Görevlisi İpek Ünal’ın da yer aldığı bir grup şefe sunumları yapılarak değerlendirmeleri istedi.

Öğretim Görevlisi İpek Ünal, “Türkiye geneli yaklaşık 5000 profesyonel şefin katıldığı organizasyonda, 7 bölgeden katılan şefler kendi bölgelerine ait yöresel lezzetlerin sunumunu gerçekleştirdi. Gelenekten geleceğe yarışmaları ile Anadolu’da gizli kalmış lezzetler ön plana çıkarılarak, yöresel mutfak teması vurgulanmıştır. Yerli ve milli mutfak bilinci konusunda farkındalık yaratılmıştır. Bununla birlikte organizasyon içresinde yerli firma, yerli tohumculuğun önemi anlatılmıştır. Çok sayıda lise ve üniversiteden katılımın olduğu yarışmalarda birbirinden değerli şeflerle birlikte yer almak çok güzeldi” dedi.

Ünal, ev sahipliğinden dolayı Tafed Başkanı Zeki Açıköz ve Ageb Başkanı Mustafa Erol ile şeflerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

ISUBÜ

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