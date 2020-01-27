Meslek Yüksekokulumuz Sektörel Danışma Kurulu (SEDAK) toplantısı 23 OCAK PERŞEMBE günü okulumuzda yapılmıştır. Toplantıya öncelikle SEDAK üyeleri; Yüksek Okul Müdürümüz “Prof. Dr. Murat ÖZTÜRK” , Senirkent Belediye Başkanı “Kadir HEYBELİ” , Eczacı aynı zamanda Senirkent Yükseliş Vakfı yönetim kurulu başkanı “Uğur Ziya ÖRMECİ”, Sanayici ve iş adamı aynı zamanda MÜSİAD Isparta Şube Başkanı “Alaaddin ERKOÇ”, Optisyen ve Mina Optik sahibi “ Cengiz KOCABAŞ” Katılmış olup aynı zamanda Isparta İl Genel Meclisi üyesi “Ayhan UMUTLU” ve Eczacı aynı zamanda Senirkent Belediye Meclis üyesi “Ömer TOLA”, Yüksekokul Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Y. Emre DELİKANLI ve Öğr. Gör. Ali BALIM ’da iştirak etmişlerdir. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Murat Öztürk’ün okulumuzun geçmiş, şimdi ve önümüzdeki dönem için yol haritasının sunumu ile başlayan toplantıda, Tüm üye ve katılımcılar “Türkiye’nin Otomobili” vizyonuna destek amacıyla “Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı” açılmasını uygun buldu. “Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı” için gerekli altyapı Senirkent Meslek Yüksekokulu Makine Resim Konstrüksiyon, Mekatronik, Makine, Elektrik, İklimlendirme Soğutma ve Bilgisayar Programcılığı bölümlerinin altyapısı ile sağlanabileceği, ayrıca yeni kurulacak laboratuvar ve Atölye’nin de Senirkent Belediyesi tarafından desteklenerek yapılacağını Sayın Belediye Başkanı Kadir HEYBELİ taahhüt etti. Karşılıklı görüş alış verişi ve fikir beyanlarının ardından SEDAK toplantısı sona ermiştir.ISUBÜ