T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

İl Jandarma Komutanlığı Basın Duyurusu

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmak üzere müşteri aradığı yönünde bilgiler elde edilmiştir. Olayla ilgili olarak Keçiborlu ilçesinde icra edilen faaliyet sonucu; Ü.Y. (30) isimli şahıs yakalanmış, üzerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen (51) adet sikke ele geçirilmiştir. Yakalanan malzemeler muhafaza altına alınmıştır. İsparta İl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.