Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Milli Sporcu Kadriye Aksoy, 2022 FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupasında (University World Cup Combat Sports) dünya şampiyonu oldu.Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından 71 ülkeden 800 sporcunun katılımı ile Samsun’da gerçekleştirilen şampiyonada, öğrencimiz Kadriye Aksoy, “Güreş Branşı”nda 65 kg’da dünya şampiyonu olarak hem ülkemize hem de üniversitemize gurur veren bir başarıya imza attı.