ISPARTA BAROSU'NUN 32.GENEL KURULU BAŞLADI

ALGINKILIÇ'A CEVAP

DİVAN BAŞKANI AHMET AKINCI

Isparta Barosu Başkanı Avukat Ünsal Çankaya, CMK avukatlık ücret artışı sağlandığını müjdeledi. Ocak ayında yürürlüğe girecek CMK ücret artışının da sözünü aldıklarını haber verdi.81 baro eylem kararı aldıklarını hatırlatan Başkan Çankaya, sözler yerine gelmeye başladığı için eylemi askıya aldıklarını duyurdu.Isparta Barosu'nun demokratik, hukuk ve laik devleti korumada görev aldıklarını söyleyen Başkan Ünsal, "elektrik kesintileri, Melek Mosso konserinin iptali, Eğirdir Gölü'nün kuruması gibi konularda çalışmalar yaptıklarını da belirterek, "NİHAYİ HEDEFİMİZ ISPARTADA BARO VAR" dedirtmektir." dedi."580 üyemiz var, seçimleri hukuken 2 güne yaymak zorundayız." diyerek diğer adayın sayı indirme ve tek günde seçim yapma açıklamasının yersiz olduğunu ifade eden Başkan Çankaya, "Reklam yasaklarına hassasız, binamızda sayımız çok o nedenle binamızda yapmıyoruz." diye cevap verdi ve sosyal faaliyetlerden bahsederek konuşmasını sürdürdü.KİRA ARTIŞIIsparta Barosunda bir hizmet ofisi kurulduğunu haber veren Başkan Ünsal, genç meslektaşlara her türlü imkanı sunduklarını söyledi.Bu açılış konuşması sonrası Ahmet Akıncı başkanlığında Divan oluşturulması teklifi geldi ve kabul edildi.Kongre devam ediyor...