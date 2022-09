SDÜ öğrencisinin eseri ''BASE 2022 Seçkisi''nde

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanat Enstitüsü (GSE) Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Sedefnur Merve Özbek, yeni mezun sanatçı adaylarını kamu, sanat sektörü, yaratıcı endüstriler ve medya ile buluşturmayı hedefleyen, mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde onlara destek olmayı, kariyerlerine bir ivme ve yön kazandırmayı amaçlayan BASE İstanbul 2022 Sergisine seçildi.Gelecek sanatçı nesline ışık tutacak olan BASE, aynı zamanda galeri, koleksiyonerler, sanatseverlerin ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olma misyonu taşıyor.Türkiye’nin ortak Güzel Sanatlar Fakülteleri yeni mezunlar sergisi BASE, Türkiye genelinde tüm Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin resim, heykel, fotoğraf ve video, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, baskı sanatları, cam ve seramik, tekstil bölümlerinden yeni mezun öğrencilerin çalışmalarını aynı çatı altında bir araya getiriyor.T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde, Bilgili Sanat ve Akaretler Sıraevler işbirliği ile Jumbo ana sponsorluğunda; Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda bu yıl altıncısı gerçekleşecek olan BASE 2022, 16 şehirdeki 27 üniversiteden yeni mezun 75 sanatçı adayının farklı disiplinlerde 85 eseri sergileneceği BASE, 28 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında her gün 11:00-19:00 arasında ücretsiz olarak ziyarete açık olacak. Seçilen sanatçı adayları ve çalışmalar, https://www.base.ist/ internet adresinden de görülebilir.Kumaş Üzerine İğne, İp, Yerleştirme, 247x117 cm''Kırmızı ip, iğneler ve beyaz örtüden oluşan çalışmamda iğneyi nesnel olarak, can acıtıcı, battığında delerek saplanan kanatıcı bir forma sahip olarak kullanırken, beyaz örtüyü kefen olarak anlatmaktayım. Dolayısıyla kullandığım her bir iğne, şiddet gören ve şiddet görerek hayatını kaybeden tüm kadınları temsil edilirken, kırmızı ip ile kanı, yukarıda seyrekleşip aşağı doğru indikçe yoğunlaşan bu forma genel olarak baktığımızda kanın akışını vurgulamaktayım. ''