ABD ve Fransa’ya tüm zamanların rekor ihracatı

Isparta 1-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) 9 milyon 832 bin 03 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Fransa’ya ihracat değeri ise 5 milyon 019 bin 93 dolar oldu. Bu tüm zamanların ihracat rekor seviyesi olarak kayıtlara geçti.



-Almanya’ya 2,5 milyon dolar

Isparta Eylül 2022’de Almanya’ya 2 milyon 502 bin dolar değerinde ihracat yaptı. Birleşik Krallık’a yapılan ihracat ise 1 milyon 341 bin 14 dolar şeklinde hesaplandı.

Antalya Serbest Bölge için bu veri 2 milyon 774 bin 42 dolar şeklinde gerçekleşti.

Isparta’nın İspanya’ya ihracatı 2 milyon dolar bandına yaklaştı.



-Rusya’ya ihracat artışı sürüyor

Eylül’de Rusya’ya 1 milyon 112 bin dolar ihracat yapıldı. 1 Ocak- 30 Eylül 2022 tarihleri arasında anılan ülkeye total ihracat ise 15 milyon dolar oldu.

Ukrayna’ya ise ihracat durdu. Tüm yıl boyunca Ukrayna’ya ihracat sadece 166 bin dolar oldu. Savaş öncesinde Isparta’nın Ukrayna’ya ihracatı toplamda 10 milyon dolar bandında idi.



Ülke Eyl.’22 Oca.-Ey.’22



ABD 9.832,03 42.791,70

ALMANYA 2.502,46 30.815,57

ANTALYA SERBEST B. 2.774,42 34.926,81

AVUSTURYA 494,49 3.521,99

AZERBAYCAN 563,49 3.966,73

BAE 236,61 2.971,71

BELÇİKA 183,55 863,79

BİRLEŞİK KRALLIK 1.341,14 12.756,98

BREZİLYA 135,54 246,61

BULGARİSTAN 640,47 5.033,07

ÇİN 2.926,96 24.177,59

DANİMARKA 105,70 612,94

FRANSA 5.019,93 22.263,72

GÜNEY KORE 255,19 585,06

HİNDİSTAN 252,56 23.693,83

HOLLANDA 113,16 1.058,68

IRAK 286,90 2.367,66

İSPANYA 1.803,76 19.264,68

İSRAİL 433,31 5.448,91

İSVEÇ 251,61 2.550,11

İSVİÇRE 712,09 1.563,93

İTALYA 385,41 11.436,21

JAPONYA 154,10 459,81

KANADA 149,28 4.021,59

KKTC. 107,22 906,57

ÖZBEKİSTAN 296,75 21.005,35

ROMANYA 709,77 3.930,56

RUSYA 1.112,64 15.034,25

TÜRKMENİSTAN 199,79 2.581,91

UKRAYNA 26,55 166,84

YUNANİSTAN 307,08 2.464,92



Toplam 39.084,19 339.536,75