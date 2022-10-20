Kimyevi madde ve mamullerde rekor: 6.6 milyon dolar ihracat

1-30 Eylül 2022 tarihleri arasında kimyevi madde ve mamullerinde 6 milyon 607 bin 44 dolar değerinde ihracat gerçekleştirilerek bir rekor seviyeye erişildi.



-İhracat 11 ana sektör üzerine yükseliyor

Sektörel bazda ise 11 sektör ‘1 ile 6,9 milyon dolar’ arasında ihracat gerçekleştirmeyi başardı. Çimento, cam, seramik ve toprak mamullerinde ihracat 5,1 milyon dolar şeklinde hesaplandı. Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatı da 5 milyon dolar bandına dayandı: 4.993,63 dolar



-Meyve ve sebze kenti Isparta

Yaş sebze ve meyve ihracatı 1-30 Eylül arasında 3 milyon 480 bin 65 dolar olarak gerçekleşti. Meyve- sebze mamullerinde ise bu oran 1 milyon 384 bin 81 dolar oldu. İklimlendirme sanayi, hububat- bakliyat ve yağlı tohumlar 2,1 milyon dolar seviyesine erişti.



Tekstil ve hammaddelerinde ihracat 2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Hazır giyim ve konfeksiyonda ise ihracat 1 milyon 412 bin dolar oldu.



Sektör Eyl.’22 Oca.-Eyl.’22



Madencilik Ürünleri 6.929,92 52.604,11

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 6.607,44 29.805,64

Çimento Cam Seramik ve Toprak 5.138,24 34.635,11

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 4.993,63 34.413,52

Yaş Meyve ve Sebze 3.480,65 67.774,25

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 2.151,15 8.008,64

İklimlendirme Sanayii 2.016,61 13.354,78

Tekstil ve Hammaddeleri 1.984,71 24.257,54

Halı 1.802,52 16.098,08

Hazır Giyim ve Konfeksiyon 1.412,21 19.921,30

Meyve Sebze Mamulleri 1.384,81 7.494,49

Demir ve Demir Dışı Metaller 347,34 2.693,88

Makine ve Aksamları 340,24 16.711,70

Süs Bitkileri ve Mamulleri 127,03 3.027,87

Çelik 118,21 1.206,22

Kuru Meyve ve Mamulleri 67,81 263,19

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 38,75 5.822,24

Mücevher 35,29 52,20

Elektrik ve Elektronik 32,76 695,75

Deri ve Deri Mamulleri 3,20 25,51

Otomotiv Endüstrisi 0,87 173,31

Diğer Sanayi Ürünleri - 99,00



Toplam 39.084,19 339.536,75