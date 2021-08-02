Ispartaˈdan Almanya, ABD, İtalya, İspanya ve Rusyaˈya yüksek ihracat



Isparta Temmuz 2021ˈde Almanyaˈya 8 milyon 210 bin 08 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 1 Ocak- 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında bu değer totalde 34 milyon 475 bin 78 dolar değerine erişti. Ispartaˈnın Amerika Birleşik Devletleriˈne (ABD) ihracatı 5,5 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.



-Antalya Serbest Bölgeˈye ihracat 5.3 milyon dolar oldu

Isparta, Antalya Serbest Bölgeˈye 1-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında 5 milyon 292 bin 34 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 2021 yılı ilk 7 aylık dönemde ise bu oran 17 milyon 394 bin dolar bandına ulaştı.



-İtalyaˈya 3, İspanyaˈya 2, Fransaˈya 1,7, Rusyaˈya 1,2 milyon dolar ihracat

Isparta Temmuz 2021ˈde en yüksek ihracatı İtalya, İspanya, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık, Özbekistan ve Çin Halk Cumhuriyetiˈne gerçekleştirdi. Ispartaˈnın Mısır ile ticari ilişkileri açıldı. Zira Temmuzˈda anılan ülkeye 100 bin dolar değerinde ihracat yapıldı. Irak ile başlayan ticaret ise güçlenerek devam ediyor: 123 bin dolar



Ülke Temmuz 2021 1 Ocak- 31 Temmuz 2021



ALMANYA 8.210,08 34.475,78

ABD 5.573,17 25.109,14

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ 5.292,34 17.394,76

İTALYA 3.030,80 10.107,20

ÇİN 2.367,69 26.213,65

İSPANYA 2.019,88 10.793,30

FRANSA 1.706,98 10.733,94

RUSYA FEDERASYONU 1.272,67 7.528,05

BİRLEŞİK KRALLIK 1.239,71 13.017,37

ÖZBEKİSTAN 1.224,56 55.935,73

İSVEÇ 478,50 2.848,00

AZERBAYCAN 411,64 2.166,57

DANİMARKA 331,82 903,76

BAE 294,73 1.169,31

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 270,04 1.180,90

BULGARİSTAN 238,03 2.666,16

KOSOVA 231,08 1.823,53

TÜRKMENİSTAN 200,85 1.745,57

HİNDİSTAN 180,63 14.282,49

HOLLANDA 187,40 957,00

JAPONYA 177,53 347,42

SURİYE 142,85 180,25

GÜRCİSTAN 135,72 941,05

IRAK 123,14 800,40

KUZEY KIBRIS TÜRK CUM. 113,58 707,17

MISIR 100,78 414,80

YUNANİSTAN 35,92 492,45



Toplam 37.877,06 277.140,09