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Yaş meyve ve sebze ihracatında rekor seviye: 12 milyon dolar

Yaş meyve ve sebze ihracatında rekor seviye: 12 milyon dolar
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARI
Yaş meyve ve sebze ihracatında rekor seviye: 12 milyon dolar
Isparta 1-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında 37 milyon 877 bin 06 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bunun 11 milyon 939 bin 65 dolarlık dilimini yaş meyve ve sebze ihracatı oluşturdu.
 
-Çimento, mobilya, tekstil ve giyim 4 milyon dolar bandını aştı
Isparta, çimento, cam seramik ve toprak ürünlerinde 4 milyon 879 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinde Ispartaˈnın ihracat değeri ise 3 milyon 595 bin dolar oldu. Tekstil ve hammaddeleri ilâ hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 5 milyon dolar seviyesine yaklaştı.
 
-İklimlendirme sanayisi 1.040,19 dolar oldu
Isparta, madencilik, kimyevi maddeler ve mamulleri, halı, iklimlendirme sanayii alanlarında da 1 milyon dolar bandını aşmayı başarı. Makine ve aksamlarında Ispartaˈnın ihracat geliri 634 bin dolar şeklinde gerçekleşti. Isparta 1 Ocak- 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında ise çok önemli oranda savunma ve havacılık sanayisinde ihracat gerçekleştirmeyi başardı.
 
Sektör                                                                 Temmuz 2021                   Ocak- Temmuz 2021
 
Yaş Meyve ve Sebze                                     11.939,65                            60.987,15
Çimento Cam Seramik ve Toprak            4.879,96                              17.861,62
Madencilik Ürünleri                                       4.557,15                              42.160,88
Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri         3.595,00                              15.803,39
Tekstil ve Hammaddeleri                            2.984,58                              25.379,97
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri            2.822,21                              17.416,22
Hazırgiyim ve Konfeksiyon                         2.069,62                              11.071,41
Halı                                                                      1.234,19                              12.084,51
İklimlendirme Sanayii                                   1.040,19                              7.636,29
Meyve Sebze Mamulleri                            972,09                                  4.390,80
Makine ve Aksamları                                    634,08                                  49.782,97
Demir ve Demir Dışı Metaller                  319,54                                  2.261,10
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar           249,59                                  2.192,49
Çelik                                                                    245,42                                  1.071,03
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller        207,39                                  4.408,44
Elektrik Elektronik                                         73,97                                    158,76
Otomotiv Endüstrisi                                      28,60                                    211,28
Süs Bitkileri ve Mamulleri                         16,71                                    917,83
Zeytin ve Zeytinyağı                                      5,50                                       5,50
Fındık ve Mamulleri                                     0,58                                       18,18
Kuru Meyve ve Mamulleri                          0,53                                       300,13
Mücevher                                                         0,51                                       0,51
Savunma ve Havacılık Sanayii                    -                                             1.014,33
Deri ve Deri Mamulleri                               -                                             5,28
 
Toplam                                                                               37.877,06                            277.140,09
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