Yaş meyve ve sebze ihracatında rekor seviye: 12 milyon dolar

Isparta 1-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında 37 milyon 877 bin 06 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bunun 11 milyon 939 bin 65 dolarlık dilimini yaş meyve ve sebze ihracatı oluşturdu.



-Çimento, mobilya, tekstil ve giyim 4 milyon dolar bandını aştı

Isparta, çimento, cam seramik ve toprak ürünlerinde 4 milyon 879 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinde Ispartaˈnın ihracat değeri ise 3 milyon 595 bin dolar oldu. Tekstil ve hammaddeleri ilâ hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 5 milyon dolar seviyesine yaklaştı.



-İklimlendirme sanayisi 1.040,19 dolar oldu

Isparta, madencilik, kimyevi maddeler ve mamulleri, halı, iklimlendirme sanayii alanlarında da 1 milyon dolar bandını aşmayı başarı. Makine ve aksamlarında Ispartaˈnın ihracat geliri 634 bin dolar şeklinde gerçekleşti. Isparta 1 Ocak- 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında ise çok önemli oranda savunma ve havacılık sanayisinde ihracat gerçekleştirmeyi başardı.



Sektör Temmuz 2021 Ocak- Temmuz 2021



Yaş Meyve ve Sebze 11.939,65 60.987,15

Çimento Cam Seramik ve Toprak 4.879,96 17.861,62

Madencilik Ürünleri 4.557,15 42.160,88

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 3.595,00 15.803,39

Tekstil ve Hammaddeleri 2.984,58 25.379,97

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.822,21 17.416,22

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 2.069,62 11.071,41

Halı 1.234,19 12.084,51

İklimlendirme Sanayii 1.040,19 7.636,29

Meyve Sebze Mamulleri 972,09 4.390,80

Makine ve Aksamları 634,08 49.782,97

Demir ve Demir Dışı Metaller 319,54 2.261,10

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 249,59 2.192,49

Çelik 245,42 1.071,03

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 207,39 4.408,44

Elektrik Elektronik 73,97 158,76

Otomotiv Endüstrisi 28,60 211,28

Süs Bitkileri ve Mamulleri 16,71 917,83

Zeytin ve Zeytinyağı 5,50 5,50

Fındık ve Mamulleri 0,58 18,18

Kuru Meyve ve Mamulleri 0,53 300,13

Mücevher 0,51 0,51

Savunma ve Havacılık Sanayii - 1.014,33

Deri ve Deri Mamulleri - 5,28



Toplam 37.877,06 277.140,09