Isparta'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Korkunç Kaza Şarkikaraağaç İlçesinde Meydana Geldi: 3 Ölü, 3 Yaralı

Şarkikaraağaç ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası büyük bir faciaya yol açtı. Bir otomobil ile bir kamyonet çarpıştı ve kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Olayın Detayları

Kaza, Şarkikaraağaç ilçesinde gerçekleşti. B.A.E'nin kullandığı 32 LH 760 plakalı otomobil ile M.D'nin kullandığı 42 AID 166 plakalı kamyonet arasında meydana gelen çarpışma sonucunda her iki araç da büyük bir etkiyle savruldu.

Kurtarma ve Yardım Ekipleri Hemen Sevk Edildi

Kazayı görenlerin hemen ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, kaza mahalline ulaştıklarında araçlarda bulunan 1'i çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazada yaralanan 2'si ağır 3 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın Nedeni Araştırılıyor

Kazanın nedeni hakkında ayrıntılı bir soruşturma başlatıldı. İlgili makamlar, kaza ile ilgili tüm detayları aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralıların sağlık durumuyla ilgili endişeler devam ediyor.