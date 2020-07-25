Isparta'da otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü ISPARTA - Isparta'da otomobil ile tırın çapışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Serhat Yılmaz'ın kullandığı 32 FP 881 plakalı otomobil, İstanbul Caddesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 32 AAG plakalı tır ile çapıştı.