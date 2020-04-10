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Isparta'daki tarım işçilerini ve faaliyetlerini ilgilendiren önemli haber

Isparta'daki tarım işçilerini ve faaliyetlerini ilgilendiren önemli haber
ISPARTA
G.Tarihi: 10.04.2020 17:33
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
ISPARTA İLİ
MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ KOORDİNASYON KURULU KOMİSYON KARARI
 
 
KARAR TARİHİ    : 07.04.2020
KARAR NO             : 01
KONUSU                  : Isparta İli Mevsimlik Tarım İşçilerinin Koordinasyonu
 
Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi, salgının yayılım hızında oluşabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilebilmesi, tarımsal üretime olan olumsuz etkisinin en az seviyede tutulması, gıda üretim ve tedarik zincirinin korunması üzerinde hassasiyetle durulması önem arz etmektedir. Bu kapsamda mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları illerden başka illere gidişlerinde yaşanabilecek aksamaların önlenmesi doğrultusunda “Mevsimlik Tarım İşçileri” ile ilgili Vali Sayın Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
  1. Tarımsal üretimde ilimiz içindeki faaliyetlerde ihtiyaç duyulan insan gücünün öncelikle İl içinden karşılanması esas olup, bu konuda her ilçedeki Ziraat Odalarının aktif bir şekilde koordinasyonda yer almasına,
  2. İller arasında mevsimlik tarım işçisi hareketliliği olduğu takdirde (işçilerin yola çıktıkları iller “çıkış ili”, tarımsal üretime katkı sağlayacağı il ise “varış ili” olarak tanımlanmaktadır). Varış İli olarak Isparta ilimizde Mevsimlik Tarım İşçisi işgücü ihtiyaç potansiyeli bulunduğundan ilgili İl Valiliklerine talepte bulunulmasına,
  3. Mevsimlik tarım işçilerinin ilimize gelişinde veya talep halinde ilimizden çıkışında, her iki il Valiliğinin birlikte belirleyeceği zamanda, harekete geçilmeden önce gerekli sağlık kontrollerine tabi tutulduktan sonra toplu ulaşım araçları ile (seyrekleştirme kurallarına uygun olarak) çıkış ilinden transit şekilde varış iline hareket ettirilmesine,
  4.   İlimize gelecek olan mevsimlik tarım İşçileri ve bunları taşıyacak şoför dahil,  İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından sağlık kayıtlarından evde tedavi veya temaslı izolasyonunda bulunanların olup olmadığının kontrol edilmesine, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezlerinin uygun gördüğü sağlık tesisinde “Ayaktan Başvuran Hastalar İçin Olası COVID-19 Vaka Sorgulama Kılavuzu' kullanılarak sağlık kontrolünden geçirilmesini müteakip sorun tespit edilmeyenlere Valilik tarafından seyahat onayı verilmesine,
  5.   İlimize gelen mevsimlik işçilerin konaklayacağı alanların ve temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirlerin yanı sıra Koronavirüs salgınının yayılımının engellenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
       Bu doğrultuda;
  1. İl/İlçe  Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda sürecin yönetilmesi,
  2. Mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları tesis/konteynır/çadırlarda yatak aralarının en az 1,5 (bir buçuk) metre olacak şekilde yerleştirilmesi, sosyal alanlarda kişiler arası sosyal izolasyon mesafesinin (en az 1,5 metre) korunması, kapalı alanın sıklıkla havalandırılması, havalandırılamıyor ise mesafelerin artırılmasına, (en az 3 metre),
  3. Çadırlar arası mesafenin artırılması, bu yolla yerleşke alanında nem ve ıslaklığın en aza indirileceği ortamın oluşturulmasına,
  4. İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerince sağlık hizmetlerinin verilmesi ve devamlılığının sağlanmasına,
  5. İl/İlçe Özel İdare Müdürlüğünce mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanların düzenli olarak dezenfekte edilmesine,
  6. İl/İlçe Özel İdare Müdürlüğünce konakladıkları alanlar ve çalışma ortamlarında içilebilir/ kullanılabilir uygun su temininin sağlanması ile katı ve evsel atıkların bertarafının ve çevre koşullarının denetlenmesine,
  7. İl/İlçe Özel İdare Müdürlüğünce gelen kişilere yönelik konaklanan alanlarda su kaynaklarının yanında yeterince sabun bulunmasının temin edilmesine,
  8. Mevsimlik tarım işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda mutlaka WC ­Banyo gibi kalıcı veya seyyar alanların oluşturulması, gerekli hijyen şartlarının sağlanması, bu amaçla, AFAD İl Müdürlüklerinin imkanlarından faydalanılmasına,
  9. İl/İlçe Özel İdare Müdürlüğünce çocuklar için oluşturulan alanlarının temizliğine özel önem verilmesine,
  10. Gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 20 yaş altı bireyler ile 65 yaş üzeri bireyler için gerekli halk sağlığı tedbirlerinin alınmasına, 
  1. Kış aylarında konakladıkları illerden  hayvanlarını  otlatmak  üzere  başka  illere yaya ya da motorlu ulaşım araçlarıyla gidecek olan “göçerler”, ilgili mevzuatında belirlenen izinler alınmak kaydıyla 01 Mayıs 2020 tarihinden sonra müsaade edilmesine,
  2. Arıcılıkla  iştigal  eden  kişilerin  faaliyetlerine  ilgili  mevzuatında  getirilen  kurallara uymaları halinde herhangi bir kısıtlama oluşturulmamasına,
  3. Gerek arıcıların gerekse göçerlerin şehirlerarası intikale başlamadan önce başta ulaşım araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarını dezenfekte ettirmeleri ve kendileri ile ilgili sağlık kontrollerini yapmış olmaları şartı ile izin verilmesine,
  4. Göçerler ve  arıcıların gittikleri  yerlerde  mümkün  olduğunca   yerel  halkla  temas etmemeleri için gerekli önlemler alınmasına,
  5. Mevsimlik tarım işçilerinin ailelerinde bulunan 20 yaş altı çocuklarda ikamet ettikleri yer ile çalıştıkları yer arasında aileleri ile birlikte seyahat etmeleri halinde sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,
  6. İlimizde hali hazırda çalışmakta olan mevsimlik tarım işçilerinin İl/İlçe Sağlık Müdürlüğünce gerekli kontrollerinin yapılarak sorun tespit edilmeyenlerin Covid-19 hastalığı korunma kurallarına uymak şartıyla çalışmalarına devam etmelerine,
  7. Alınan kararların, Kaymakamlıklar tarafından yukarıda belirlenen veya uygun görülecek başka tedbirlerin ivedilikle planlanmasını/uygulanmasını ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
  8. İş bu alınan kararın bir örneğinin gereği için Kaymakamlıklara, Belediye Başkanlıklarına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdare Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, İl AFAD Müdürlüğüne, İl Göç Müdürlüğüne, İş-Kur Müdürlüğüne,  Ziraat Odasına, bilgi için ilgili İl Valiliklerine gönderilmesine,
 
Oy birliği ile karar verilmiştir.  07.04.2020
 
 
 
 
       Kurul Başkanı                                       Üye                                         Üye
Ömer SEYMENOĞLU                 Şükrü BAŞDEĞİRMEN            Ünsal AĞAOĞLU
    Vali                                           Belediye Başkanı                        İl Jandarma Alay Komutanı
 
 
 
 
 
 
         Üye                                             Üye                                                               Üye            
     Metin AKAY                         Mahmut ZADEOĞLU                       Eyup ADIGÜZEL
 İl Emniyet Müdürü               İl Özel İdare Genel Sekreteri             İl Tarım ve Orman Müdürü
 
 
 
 
 
 
            Üye                                            Üye                                                  Üye
Mehmet KARAKAYA         M.Ethem KILIÇARSLAN                 Burhan TÜRKMEN
   İl Sağlık Müdürü                        İl Afad Müdürü                          İl Göç İdaresi Müdürü
 
 
 
 
 
                Üye
Muslahattin Can SELÇUK
    Ziraat Odası Başkanı
                   
 
 
 
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