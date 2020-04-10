Isparta Belediyesi maske ve eldivenler için ortak kullanım alanlarına tıbbi atık kutuları yerleştirdi



Sağlığınız için maske ve eldivenlerinizi tıbbi atık kutularına atın

Isparta Belediyesi Korona Virüsü salgını dolayısıyla kullanımı artan maske ve eldiven gibi tıbbi atıkların insan sağlığına zarar vermeden bertarafının sağlanması amacıyla il genelinde tıbbi atık konteynerleri yerleştirdi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Korona Virüsüne karşın kullanılan maske ve eldivenleri yayınladığı genelge ile tıbbi atık olarak değerlendirilmesi kararı aldı. Bu kararla birlikte harekete geçen Isparta Belediyesi ise şehirde otobüs durakları, banka önleri gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarına eldiven ve maskelerini atabilmeleri amacıyla tıbbi atık konteyneri yerleştirdi.Isparta Belediyesi pazar, market, toplu ulaşım ve kalabalık ortamlarda kullanımı zorunlu hale gelen maskelerin, kullanım sonrasında gelişi güzel atılmaması, evsel atıklara karışmaması amacıyla tıbbi atık konteyneri yerleştirildi. Vatandaşlar tek kullanımlık maske ve eldivenlerini üzerinde ‘Atık maske ve eldiven kutusu’ yazan ve çeşitli bilgilendirme yazılarının yer aldığı tıbbi atık kutularına atabilecek.Vatandaşlar tarafından atılacak olan tıbbi atık vasfı taşıyan maske ve eldivenler Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Tıbbi Atık Aracı ile alınarak, Çöp Deponi Alanında bulunan Tıbbi Atık Sterilizasyon Merkezine götürülecek. Burada tıbbi atıklar sterilize edilecek, mikroplardan arındırılacak ve normal atık haline dönüştürülecek.