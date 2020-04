ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulunun 03/04/2020 tarihli ve 14 sayılı kararı ile 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklanmıştır.

Valiliğimizce temin edilen ve meslek odası tarafından pazar yerlerinde dağıtımı gerçekleştirilecek olan tulumların pazar esnafı tarafından düzenli olarak giyilmesine, ilgili meslek odası tarafından takibinin yapılmasına, Toplu konut, site ve apartman bahçelerinde bulunan kapalı/açık spor salonu, oyun alanı, kamelya vb. toplu halde bulunulması muhtemel yerlerin kapatılmasına, konunun site yöneticilerince takip edilmesine, yasaklamaya uymayan site yöneticileri ve site sakinleri hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince gerekli cezai işlem yapılmasına, Pandemi süreci kapsamında İlimizdeki bakım kuruluşları ile özel huzurevi, yaşlı bakım merkezleri ve özel engelli bakım kuruluşlarında çalışmakta olan, bakım ve sağlık hizmeti veren personelin ikinci bir duyuruya kadar istifa/sözleşme feshine izin verilmemesine,

Karar No : 2020 - 18 - Karar Tarihi : 10/04/2020Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 10.04.2020 Cuma günü saat 11.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir.Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların İlimiz için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesi gerekmektedir.Bu kapsamda:Ancak, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde muhtemel olumsuzluklar oluşturabileceği değerlendirildiğinden;01.01.2020 sonrası doğmuş olmakla beraber otizm, ağır mental retardasyon, epilepsi, down sendromu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanlarında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile söz konusu yasaklamadan muaf tutulmalarına,Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve tüm kolluk birimlerimiz ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 10.04.2020