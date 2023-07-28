Isparta'da Ormanlık Alanda Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Ekipleri, Ormanlık Alanda Sıçrayan Yangını Kontrol Altına Aldı!

Isparta İli Gönen İlçesi İğdecik Köyü mevkisinde, hava sıcaklıklarının 40 santigrat dereceyi gösterdiği bir günde çıkan anız yangını, rüzgârın etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı. Olay saat 14.00 sıralarında gerçekleşti ve tehlike hızla büyüyerek arttı.Ancak Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Belediye ve yerel halkın desteğiyle birlikte hemen harekete geçerek yangına süratli ve etkin bir mücadele verdi. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.Yangın söndürme çalışmalarında, 2 yangın söndürme uçağı, 1 helikopter, 10 arazöz, 12 su tankeri ve çok sayıda ekip üyesi ile köylülerin katılımı sağlandı. Ekiplerin gösterdiği özverili çaba sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.Ormanlık alanı tehdit eden yangının kontrol altına alınması, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ve tüm katılımcı ekiplere duyulan takdiri hak ediyor. Vatandaşların desteği ve hızlı müdahalesi, doğal varlıkların korunmasında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.Orman yangınlarının önüne geçmek ve doğal zenginliklerimizi korumak adına, bütün vatandaşlarımıza daha duyarlı olmaları çağrısında bulunuyoruz.