Bölge Müdürlüğümüz yol ağında bulunan 685-03/685-04 K. K. No.lu Isparta - Antalya Devlet yolu üzerinde Kazak-1, Kazak-2 ve Kargı tünellerinde 20.01.2020 ile 26.01.2020 tarihleri 09:00-17:00 saatleri arasında bakım onarım çalışmaları yapılacaktır. Bu tarih ve saatler arasında Trafik Güvenliği sebebiyle yolun bir şeridi (çalışma yapılacak kısımlar) trafiğe kapatılacak olup, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.







T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13, Bölge Müdürlüğü



