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BAKA'YA PERSONEL ALINACAK! İLAN YAPILDI

BAKA'YA PERSONEL ALINACAK! İLAN YAPILDI
ISPARTA
G.Tarihi: 20.01.2020 12:28
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
  • Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel İstihdam İlanı
Ajansımız, 15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29 Mayıs 2019 tarih ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 1 (bir) İç Denetçi, 7 (yedi) Uzman Personel, 2 (iki) Destek Personeli pozisyonları için toplam 10 (on) personel istihdamı gerçekleştirecektir.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın merkezi Isparta ili olup Ajansın faaliyet alanını Isparta, Antalya ve Burdur illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.
 

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BAKA'YA PERSONEL ALINACAK! İLAN YAPILDI
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