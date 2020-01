Isparta İl Jandarma Komutanlığı Basın Duyurusu

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu. Konya ili Seydişehir ilçesinden gelen şahısların izinsiz kazı yapacağı yönünde bilgiler elde edilmiştir. Olayla ilgili olarak Yalvaç ilçesinde icra edilen faaliyet sonucu: C.O (25). B.T (49) \e A.M. (64) isimli şahıslar yakalanmış olup, olay yerinde 3 metre derinliğinde 2 metre çapında kazı alanı, kazı malzemeleri. (1) adet otomobil ve (1) adet iş makinesi ele geçirilmiştir. Olaya karıştığı tespit edilen C.O.ve B.T. isimli şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış, A.M. isimli şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.İsparta İl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.