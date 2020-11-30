GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

Isparta'daki otel, konaklama tesisleri ve restoranlarla ilgili önemli kararlar alındı

Isparta'daki otel, konaklama tesisleri ve restoranlarla ilgili önemli kararlar alındı
ISPARTA
149 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No        :   2020  - 100 -
Karar Tarihi  :   29/11/2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 29.11.2020 Pazar günü saat 17.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 
İl Hıfzıssıhha Kurulunun 18/11/2020 tarihli ve 2020/95 sayılı kararı ile restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­içme yerlerinin 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­al hizmeti verecek şekilde açık olabileceği; restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebileceği hüküm altına alınmıştır. 
Öte yandan oteller ve konaklama tesisleri içerisinde bulunan restoran ve lokantaların hangi esaslar çerçevesinde faaliyet verebilecekleri ise İçişleri Bakanlığınca yayınlanan “Sıkça Sorulan Soruların” 9 uncu maddesinde açıklanmıştır.
Buna rağmen bazı oteller ve/veya konaklama tesislerinde restoran ve lokantalar için belirlenen kurallara aykırı uygulamalar yapıldığı, şartları taşımayan kişilerin otel veya konaklama tesisi içerisindeki restoran veya lokantalara kabul edildiği ya da kısıtlamaları aşmak adına içerisine konaklama da eklenerek müzikli-yemekli eğlence programı paketlerinin satışa sunulduğu görülmektedir.
Bu kapsamda;

1- İl Hıfzıssıhha Kurulunun 18/11/2020 tarihli ve 2020/95 sayılı kararı ile yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilmelerine,
2- Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine,
3- Bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına ve etkinliğinin artırılmasına,
4- Kimlik Bildirme Kanununun ek 2 nci maddesinde yer alan “Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar.” hükmü uyarınca konaklama yapan müşterilerin bildirildiği kolluk birimlerince yapılacak denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının muhakkak kontrol edilmesine,
5- Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenmesine,
6- Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.  29.11.2020
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Haber: Yeni kısıtlama kararı...! Cumartesi Pazar artık evlerimizdeyiz!
YALVAÇ'TA ENGELLİLER İÇİN BÜYÜK PROJE!
İLK KİMLER AŞILANACAK!
ISPARTA'DAN TÜM TÜKİYE'YE GERÇEK GÜLSUYU
Pazarlık aşamasında 5 önemli madde belli oldu! İşte detaylar...
AEDAŞ'ın yıl sonuna kadar Isparta'ya yapacağı yatırım miktarı 24,3 milyon TL'yi bulacak
Isparta'da narkotik operasyon!
Isparta'da kaçak kazı yapan şahıslara Jandarmadan suçüstü!
Isparta'daki otel, konaklama tesisleri ve restoranlarla ilgili önemli kararlar alındı
2021 Asgari ücret ne kadar olacak?
BİRÇOK İLDE SON DAKİKA UZAKTAN EĞİTİM KARARI
Haber: Vergi sisteminde büyük değişiklik
Isparta'da pratik korona testi cihazı hızlı tanı kiti Telalem'de
ISPARTA'DA HER ZAMAN TAZE BALIK GÖZDE BALIK'TA
Isparta'da HES kodu uygulamasında 20 kişi tespit edildi
2021 YILI ASGARİ ÜCRETLER BELLİ OLUYOR!
81 İLE YENİ GELENELGE GÖNDERİLDİ
ISPARTA MERKEZİNDEKİ NÖBETÇİ AKARYAKIT İSTASYONLARI
ISPARTA MERKEZİNDEKİ NÖBETÇİ OTO LASTİKÇİLER
Altın fiyatları bir anda çakıldı...Dengeler değişti!
Isparta Valiliği'nden tüm Isparta'yı ilgilendiren kararlar duyuruldu
Isparta'da üst düzey denetim! Asla taviz yok! Derhal yasal işlem...
Isparta'da İŞKUR bu projelere destek verecek!
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tebliğleri Yayınlandı
Isparta'da iş arayanlar bu habere dikkat! İşkur'dan TYP
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
ISPARTA aksesuarISPARTA AKTARISPARTA online avmISPARTA kozmetikISPARTA egzoz tamiriISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA uygun avm, ISPARTA BAYAN KUAFÖRÜ, ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA bilgisayar servisi, ısparta su arıtma cihazıISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA TÜRKER AVMISPARTA prefabrik,
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da ekmeğe zam geldi ekmek kaç lira oldu?Isparta'da ekmeğe zam geldi ekmek kaç lira oldu?24 Kasım 2020
Isparta'da deprem! merkez üssü neresi?Isparta'da deprem! merkez üssü neresi?24 Kasım 2020
Isparta'da hırsızlık olayı...7 ayrı suçtan aranıyordu yakalandıIsparta'da hırsızlık olayı...7 ayrı suçtan aranıyordu yakalandı24 Kasım 2020
Isparta Güzel Sanatlar Lisesin'den Öğretmen MarşıIsparta Güzel Sanatlar Lisesin'den Öğretmen Marşı24 Kasım 2020
Rektör Çarıkçı’nın “24 Kasım Öğretmenler Günü” MesajıRektör Çarıkçı’nın “24 Kasım Öğretmenler Günü” Mesajı24 Kasım 2020
Bakan Koca duyurdu: 12 bin sağlık personeli alımına başlıyoruzBakan Koca duyurdu: 12 bin sağlık personeli alımına başlıyoruz24 Kasım 2020
Isparta 24 Kasım Öğretmenler Günü TöreniIsparta 24 Kasım Öğretmenler Günü Töreni24 Kasım 2020
Araç sahipleri dikkat! Bu Gece Benzine zam geliyorAraç sahipleri dikkat! Bu Gece Benzine zam geliyor25 Kasım 2020
ATSO Kasım Meclis’i online olarak yapıldıATSO Kasım Meclis’i online olarak yapıldı25 Kasım 2020
EĞİRDİR’DE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDIEĞİRDİR’DE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI24 Kasım 2020
Isparta Haber: ​Gül Posasından Kozmesötik Hammadde Projesine ÖdülIsparta Haber: ​Gül Posasından Kozmesötik Hammadde Projesine Ödül24 Kasım 2020
SDÜ’den Gül Atıksuyundan Katma Değeri Yüksek Ürün Elde Edilecek ProjeSDÜ’den Gül Atıksuyundan Katma Değeri Yüksek Ürün Elde Edilecek Proje24 Kasım 2020
Eğirdir Gölü'nde kaçak kerevit sepetleri ele geçirildiEğirdir Gölü'nde kaçak kerevit sepetleri ele geçirildi25 Kasım 2020
Bakan Koca ''Ciddi artış var'' deyip 3 ili uyardıBakan Koca ''Ciddi artış var'' deyip 3 ili uyardı25 Kasım 2020
Isparta İl Müftüsü Şahin'den Öğretmeler Günü MesajıIsparta İl Müftüsü Şahin'den Öğretmeler Günü Mesajı24 Kasım 2020
​Isparta ve Burdur El Ele Melikler Köprüsü Yolunu Asfaltlıyor​Isparta ve Burdur El Ele Melikler Köprüsü Yolunu Asfaltlıyor26 Kasım 2020
2021 YILI ASGARİ ÜCRETLER BELLİ OLUYOR!2021 YILI ASGARİ ÜCRETLER BELLİ OLUYOR!28 Kasım 2020
ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU: HEDEFİMİZ ŞİDDETİ EL BİRLİĞİ İLE ÖNLEMEK”ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU: HEDEFİMİZ ŞİDDETİ EL BİRLİĞİ İLE ÖNLEMEK”25 Kasım 2020
ISPARTA MERKEZİNDEKİ NÖBETÇİ AKARYAKIT İSTASYONLARIISPARTA MERKEZİNDEKİ NÖBETÇİ AKARYAKIT İSTASYONLARI27 Kasım 2020
Isparta il merkezinde habersiz denetimler gerçekleştiriyorIsparta il merkezinde habersiz denetimler gerçekleştiriyor26 Kasım 2020