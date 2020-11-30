Altın fiyatları dibi görüyor

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Geçen haftayı kayıpla kapatan aldın bu haftaya da düşüşle başladı. İşte altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarındaki yukarı ve aşağı yönlü hareketlenmeler vatandaşlar tarafından yakın takipte. Son zamanlarda düşüş eğiliminde olan altın fiyatları geçtiğimiz haftayı kayıpla kapattı. Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan gelen rakamlara göre; altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde 445 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları...



GRAM ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

YARIM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

ALIŞ: 445,80SATIŞ: 445,90Yeni çeyrek 728,30 liradan alış; 738,00 liradan satışa sunuluyor. Eski çeyrek altın fiyatı ise alışta 727,20; satışta ise 738,00 TL.Yeni yarım altın fiyatı alışta 1.456,80 TL, satışta ise 1.483,40 TL. Eski yarım altın fiyatı ise 1.452,30 alışta; satışta ise 1.483,30 TL.Yeni tam altın fiyatı 2.913,10, satışta ise 2.943,80. Eski tam altın fiyatı alışta 2.904,00; satışta 2.944,20 TL.