ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda. İstanbul ilinden gelen şahısların izinsiz kazı yapacağı yönünde bilgiler elde edilmiştir.

26 Kasım 2020 tarihinde Merkez ilçe Güneyce Köyünde 1'inci derece sit alanı olan Kapı kaya Antik Kentinde: İ.A. (34). M.E. (40), B.İ. (51). H.H.B. (38). Ö.D. (29), E. A. (24) ve A.Ç. (25) isimli şahıslar kazı malzemeleri ile suçüstü yakalanmış olup, olay ile ilgili (7) şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlanılmıştır.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.