İyi Parti’den Borsamıza ZiyaretIsparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur ve beraberindeki Milletvekilleri, Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar’ı ziyaret etti.Ziyarette, Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur, Mersin Milletvekili Behiç Çelik, Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Isparta İl teşkilatı ve beraberindeki heyet ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz hazır bulundu.Ziyarette konuşan Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur: “Tarım ve Hayvancılık sektöründe İlimize yapılan yatırım ve destekler malumunuzdur. Konuyla alakalı kanun teklifi hazırlığımızı tamamladık. Burada bulunan Milletvekili arkadaşlarımızla ziyaretler düzenleyip sorun ve talepleri istişare ediyoruz. Borsamızın rolü çok önemli. Son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz meyve birliği veya elma borsasının kurulması yönündeki konularını bizler de önemsiyoruz. Meyve birliği kurulması gerekiyor. Aynı şekilde canlı hayvan pazarlarının da oluşması lazım. Çiftçimiz ve köylümüz perişan. Vatandaşın sorunlarını çözmek için hem üreticinin hem tüccarın elini tutmamız lazım. Devlet teşviklerinin bizde üretim kilo bazında olması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca sadece üreticiye değil tüccarında destek alması gerektiğini düşünüyoruz. Bizler buraya, memleket masası kurup, Isparta’ya destek vermeye geldik. Sizlerle beraber yapabileceğimiz veya bizden istediğiniz bir şey olursa, her zaman göreve hazır olduğumuzu söylemek isterim ” dedi.Ziyaretten dolayı memnun olduğunu ifade eden Başkanımız Ahmet Adar şu sözlere yer verdi. “Devlet destekleriyle ilgili geçenlerde de bahsettiğim gibi boş araziye değil üretime verilmeli. Üretilen ürün tescillenerek kayıt altına alınır ve bu şekilde kayıt dışı ticaretin önüne de geçmiş oluruz. Dünyada büyük çapta tarım ticareti yapan ülkeler var. Buradaki ticaretleri kendi ülkemize nasıl entegre ederiz bu konuları konuşmamız gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın çalışmaları güzel lakin il ve ilçe teşkilatlarıyla birlikte sahada çalışma yapmaları ve sorunları yerinde tespit etmeleri daha verimli olacağı düşüncesindeyim. Üretimimizi planlamamız gerekiyor. Önceki yıl patates, soğan 7 TL iken şu an 2 TL. Ürünün büyük kısmı depolarda çürümeye başladı. Bu dengesizliği çözmemiz gerekiyor. Dünya ticaretinde söz sahibi olabilmek için ürün tedarik konusunda hızlı davranmamız lazım. Sebze ve meyvelerin ömrü hububat gibi uzun değildir. İvedilikte ihracatını yapmamız gerekir. Bununda en hızlı yolu havayoludur. Isparta havalimanına havayolu kargo imkanı sağlandığı takdirde ihracat hacmimiz ve ticaretimiz ciddi olarak artış gösterecek. Biz bunları her mecrada ve toplantıda da istişare ediyoruz. Komşu İlimizde bulunan oda/borsa başkanlarımla da istişare ediyoruz. Amacımız memleketimize hizmet etmek, kalkındırmak.” dedi.Ziyaret, iyi dilek ve temennilerle son buldu.ITB