ISPARTA MEM BÜLTENİ



ISPARTA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ UZAKTAN EĞİTİM KONFERANSLARI

http://konferans.meb.gov.tr/ispartamem/

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullardaki eğitime ara verildiği süreçte Uzaktan Eğitim Temalı E-Konferanslar düzenliyoruz.İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda yürütülen uzaktan eğitim çalışmalarına il bazında destek vermek, yeni e-öğrenme araç, yöntem ve tekniklerini tanıtarak öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Uzaktan Eğitim E-Konferansları düzenliyoruz. 15-17 Nisan 2020 tarihleri arasında Uzaktan Eğitim Alanında 6 farklı üniversiteden 6 uzman akademisyenin katılımıyla yapılacak olan programımızda Dijital Okuryazarlık, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu, Uzaktan Eğitimde Materyal Geliştirme, Web 2.0 Araçları ve Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme gibi eğitimde öne çıkan konularda uzaktan eğitimin getirdiklerini ve uzaktan eğitim sürecinde sosyal öğrenmeyi harekete geçirebilmenin yollarını tartışacağız. Öğretmenlerimizi konu bağlamında bir paket olarak planladığımız Uzaktan Eğitim Temalı E-Konferanslarımıza katılmaya davet ediyorum. Davetimizi kabul eden akademisyenlerimize de ilimiz eğitimine yapacakları katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ederim. Bu tür e-konferanslarımıza devam edeceğiz." dedi.Prof.Dr.Adile Aşkım Kurt, Dr.Ozan Filiz, Doç.Dr.Salih Bardakçı, Dr.Öğr.Üyesi Esra Telli,Doç.Dr.Fırat Sarsar ve Dr.Öğr.Üyesi Derya Orhan Göksün'ün katılacağı programlar 15-17 Nisan 2020 tarihleri arasında saat 20:00-21:30 saatleri arasında yapılacaktır. Öğretmenlerimizlinkine tıklayıp kayıt olunmasının ardından adobe connect programını bilgisayarlarına yükleyerek programa katılabileceklerdir.