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Talimatını Erdoğan verdi! İşte korona yasası...

Talimatını Erdoğan verdi! İşte korona yasası...
ISPARTA
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Talimatını Erdoğan verdi! İşte korona yasası...
Koronavirüsle mücadelede sosyal ve ekonomik hayata ilişkin birçok tedbir alınırken, bu tedbirlerin uygulanabilmesi için hazırlanan yasal düzenlemede de sona gelindi. Yaklaşık 60 madde olan ve üzerinde son rötuşların yapıldığı düzenleme, elektrik borçlarından toplu taşımaya, bakım hizmetinden öğrenci kredilerine kadar birçok alanı kapsıyor.

Covid-19 salgının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla sosyal ve ekonomik hayata ilişkin birtakım tedbirler alınırken, bunların uygulanabilmesi için hazırlanan yasal düzenlemede de sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinesinde yürütülen çalışmada birçok alanda yeni düzenleme getiriliyor. Yaklaşık 60 madde olan ve üzerinde son rötuşların yapıldığı taslak daha sonra TBMM’ye sevk edilecek. Taslaktaki düzenlemelerden bazıları şöyle:
 
GELİR DÜZEYİNE BAKILMADAN HİZMET
Gelir ölçütü dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan yaşlılara bakım hizmeti verilebilecek ve bakım ücreti ödemesi yapılabilecek. Yine engellilik durumları dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyanlara hem bakım hizmeti verilecek hem de sosyal yardım ödemesi sağlanacak.
 
BELEDİYELERDE VIDEO KONFERANS
Belediyelerde, meclis, encümen veya ihtisas komisyonu toplantıları, bilişim ve teknik altyapısı yeterli ise sesli, görüntülü ve anlık iletişim teknolojileri vasıtasıyla yapılabilecek.

VERGİLER ALINMAYACAK
Faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacak.

ELEKTRİK BORÇLARINA YAPILANDIRMA
Vatandaşların TEDAŞ’a olan geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlarına ilişkin yapılandırma imkanı sağlanarak tarımsal, ticari ve sınai faaliyetlerin canlandırılması hedefleniyor.

KREDİ GERİ ÖDEMESİNE UZATMA
Yükseköğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda değişikliğe gidiliyor. Buna göre öğrenim kredisi alan öğrenci, borcunu öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal eğitim süresinin bitiminden itibaren 2 yıl sonra ödemeye başlıyordu. Bu süre 1 yıl daha uzatılabilecek.

SÖZLEŞMELERE 12 PUNTO AYARI
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nda kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamileri arasındaki ilişkiler, en az 12 punto ve koyu siyah harflerle hazırlanacak.

TİCARET GEMİLERİNE SÜRE KOLAYLIĞI
11 Mart 2020’den itibaren ticaret gemilerinden süresi dolanların denize elverişlilik belgelerinin süresi 3 ay uzatılacak. Salgının devam etmesi halinde tekrar uzatma gündeme gelecek.

Toplu taşımaya gelir desteği
Belediyeler, olağanüstü durumlar ve alınan tedbirler nedeniyle toplu taşıma hizmetinin aksayan yönlerinin giderilmesi ve kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde gelir desteği ödemesi yapabilecek. Belirlenen döneme tekabül eden borçlarını (ruhsat, izin, hat kirası gibi) faizsiz olarak erteleyebilecek.

Öğretmenlere yaz tatili görevi
Milli Eğitim Temel Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor. Rehberlik öğretmenlerinin öğrencilerin tercihlerine yardım etmeleri için yaz tatilinde görevlendirilebilmeleri amaçlanıyor. Yapılan görevlendirmelerle yüz yüze eğitim yapmayan öğretmenlerin yıllık izinlerini diğer memurlar gibi kullanması öngörülüyor.
Okul müdürleriyle müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartı ile sırayla izinlerini kullanabilecek.

 
 
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