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Isparta OBM'de Video Konferans Yöntemiyle Yapıldı

Isparta OBM'de Video Konferans Yöntemiyle Yapıldı
ISPARTA
G.Tarihi: 09.04.2020 23:55
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
ISPARTA OBM BÜLTENİ

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Nisan Ayı Toplantısı Video Konferans Yöntemiyle Yapıldı
Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz 2020 yılı nisan ayı değerlendirme toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.
Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısına, Bölge Müdür Yardımcılarımız ile birlikte Şube Müdürleri Bölge Müdürlüğümüz toplantı salonundan, İşletme Müdürleri de kendi İşletmelerinden video konferans yöntemiyle katıldı.
Dünya genelinde seyreden koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Bölge Müdürlüğümüz değerlendirme toplantısı salonda mesafe, temas ve izolasyon kurallarına riayet edilerek koronavirüsle ilgili alınması gereken tedbirler; katılımcı Şube Müdürleri tarafından 2020 yılı program, uygulama ve sorunları, İşletmelerin faaliyetleri karşılıklı olarak irdelendi ve çalışmalarla ilgili izlenecek yöntem, sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.
Toplantı açılışında bir konuşma yapan Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy; Genel Müdürlüğümüz başkanlığında yapılmış olan video konferans toplantısında Genel Müdürümüz tarafından talimatlanan konulara değinerek “ Cumhurbaşkanlığımız Kararnameleri, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Valilik talimatları doğrultusunda koronavirüs mücadelesiyle ilgili kurum ve bireysel olarak uyulması gereken tedbirler, Üretim ve istihkak çalışmalarında dikkat edilecek hususlar, Silvikültür çalışmaları, Faaliyet ve Orbis girişleri, İzin bedel tahsisleri, Rotasyon uygulamaları ve yeni atanan personellerle ilgili izlenecek yollar, Yangın mevsimi hazırlıkları yangın söndürme çalışmaları ve diğer şube faaliyetleriyle ilgili konularda işlerin sıkı takip edilerek sonucundan ilgili birimlere bilgi verilmesi, kurumsal kimlik çerçevesinde logo ve tanıtım materyallerimizin güncel olması, İçinde bulunduğumuz zor dönemde işlerin planlanması ve icrasında sağlık şartlarına azami dikkat edilerek çaba gösterilmesi hususlarında talimatta bulunarak 2020 yılının kazasız, belasız, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl olarak tamamlanmasını” diledi.



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