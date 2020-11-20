ISPARTA İL MERKEZİ NÖBETÇİ AKARYAKIT İSTASYONLARI
21.11.2020 CUMARTESİ
EMİN OTO PETROLBAHÇELİEVLER MAHALLESİ 102 CADDESİ N0:69
ÇTN PETROLBAHÇELİEVLER MAHALLESİ 102. CADDESİ N0:85-87
PETROL TİCARETÇÜNÜR MAHALLESİ 102 CADDESİ N0:350-1
İSPARTA PETROL TURİZMDAVRAZ MAHALLESİ 104 CADDESİ N0:42
TEKNİK PETROLFATİH MAH. 102 SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI CAD. N0:155-155/
CAN KARDEŞLER AKARYAKITMUZAFFER TÜRKEŞ MAHALLESİ 221 CADDE ÜZERİ N0:176
DOSTPETVATAN MAHALLESİ 106. CADDESİ N0:200
İSPARTA PETROLYENİ SANAYİ GİRİŞİ
İNDE OTOGAZ105 CADDESİ YENİ SANAYİ SİTESİ KARAYOLLARI ŞUBESİ KARŞISI
YÜREKLİ PETROLFATİH MAHALLESİ ISPARTA-ANTALYA KARAYOLU ÜZERİ CADDESİ NO: 40
ASLANREY PETROLFATİH MAHALLESİ İSPARTA ANTALYA ASFALTI N0:37/1 SAV KASABASI
HUZURLU PETROLYENİ SANAYİ SİTESİ KARAYOLLARI BİTİŞİĞİ
EOS PETROL TEKPEN PETROL ÜNLÜLER PETROL İKMAL PETROL NURİ ŞİRİN PETROL ERCÜNLER PETROL SİVRİLER PETROL DÖNMEZLER PETROL
OKUL MAHALLESİ N0:1 TURALI BÜYÜKGÖKÇELİ KÖYÜ GELİNCİK KÖYÜ EĞİRDİR YOLU 5.KM
AFYON KARAYOLU 13.KM. SENİRCE KAVŞAĞI MAHALLESİ EĞİRDİR YOLU ÜZERİ ASKERİ HASTANE ALTI ISPARTA-KONYA KARAYOLU ÜZERİ 10.KM. KULEÖNÜ KASARASI BÜYÜKGÖKÇELİ KÖYÜ DÖŞEME SOKAĞI N0:8 OKUL MEVKİİ ISPARTA-EĞİRDİR KARAYOLU ÜZERİ 13.KM KULEÖNÜ KASABASI
ISPARTA İL MERKEZİ NÖBETÇİ AKARYAKIT İSTASYONLARI
22.11.2020 PAZARMAHMUTOGULLARI PETROLÇÜNÜR MAHALLESİ SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI
OKTAY PETROLDAVRAZ MAHALLESİ 106 CADDESİ N0:169
YURTTAŞ AKARYAKITDAVRAZ MAHALLESİ 142 CADDE N0:B3 KÖYÜ
EMİN OTO PETROLMODERNEVLER MAHALLESİ 102 CADDESİ N0:132
DAYI PETROLİSTANBUL CADDESİ NO: 54
isra; petrolKARAAĞAÇ MAHALLESİ 106 CADDESİ N0:155
OKTAY AKARYAKITMUZAFFER TÜRKEŞ MAHALLESİ 221 CADDESİ N0:17B
ALTIYILDIZ PETROLSANAYİ MAHALLESİ 260 CADDESİ N0:16
PÜRLÜ AKARYAKITVATAN MAHALLESİ 106 ADNAN MENDEDES CADDESİ N0:266-2
ECEM PETROLMODERNEVLER MAHALLESİ 142. CADDESİ N0:6
PETROL TİCARETMODERNEVLER MAHALLESİ 102 CADDESİ N0:62