ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN BÜLTENİ

Isparta ili Gönen İlçesi Baladız Köyünde, S.C. isimli şahsa ait motosikletin 25 Eylül 2021 tarihinde çalınması olayının şüphelisi olan A.A. isimli şahıs. Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gönen İlçe J.K.lığı Asayiş Timlerince koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucunda, 27 Eylül 2021 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmış ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir. Motosiklet Afyonkarahisar ili Dinar ilçesinde ikamet etmekte olan B.A. isimli şahsın evinde saklanmış vaziyette bulunarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Yedi Emin Otoparkına teslim edilmiştir.Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.