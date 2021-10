Vali Seymenoğlu: “Salgınla Mücadelede En Büyük Silahımız Aşı”

Her ay düzenli olarak ilçe ziyaretleri gerçekleştiren Vali Seymenoğlu Yalvaç ilçesinde görev yapan 69 köy ve mahalle muhtarıyla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi, önemli konularda muhtarlara bilgilendirmede bulundu. Vali Seymenoğlu başkanlığında Yalvaç Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıya muhtarların yanı sıra Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, Belde Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri ve daire müdürleri katıldı.Vali Seymenoğlu’nun muhtarlara yönelik konuşmasının ilk sırasında koronavirüsle mücadele yer aldı. Vali Seymenoğlu, salgının çıktığı ilk günlerde olduğu gibi bugün de koronavirüsle mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdürme çağrısını yineleyerek; maske, mesafe ve temizlik kuralının olmazsa olmaz olduğunu söyledi.Vali Seymenoğlu “Salgınla mücadeleyi kazanmış değiliz. İlk günlerdeki gibi sıkı bir şekilde mücadeleyi devam ettirmeliyiz. Hep beraber şu maskeden bir kere taviz vermeyelim bütün dünya bunu söylüyor maske koruyor. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Kucaklaşma, el öpme, öptürme bunlardan bir müddet daha uzak uzak duralım. Bunun yanında tabii temizlik zaten vazgeçilmezimiz bunu da devam ettirdiğimiz takdirde geriye bir tek aşı kalıyor” dedi.İlçedeki aşılama oranlarına da değinen Vali Seymenoğlu “Isparta merkez ve diğer ilçelere göre Yalvaç, aşı oranında biraz düşük seviyede. Sağlık teşkilatı elinden gelen her türlü fedakarlığı yapıyor. İlk günden beri köylerden talep geldiği takdirde mobil istasyonlarımız vatandaşımızın ayağına kadar giderek aşılama yapıyor. Tüm bu fedakarlıklar, sırf bu mücadeleyi kazanalım diye. Hem ekonomik, hem sosyal zararı en azda tutabilelim düşüncesiyle vatandaşımızın ayağına kadar gidiyoruz. Örneğin; mahallenizde 10 kişi var, 15 kişi var şu saatte biz aşı olmak istiyoruz dendiği takdirde köyünüze, mahallenize ekiplerimiz derhal geliyor” diye konuştu.Isparta’da hastane kayıtlarına göre can kaybının ve hasta sayılarının büyük bir çoğunluğunu aşı yaptırmayan yada eksik aşı yaptıran kişilerden oluştuğunu belirten Vali Seymenoğlu “Hastanede şu anda yatan hastalarımızın büyük bir kısmı ve vefat edenlerin neredeyse tamamına yakını aşı yaptırmamış kişilerden oluşuyor. Bu kişiler arasında aşı olan yok mu? Var ama bunlar aşısını düzgün yaptırmamış kişiler. Aşısını tam ve zamanında yaptırmış olan vatandaşlarımız hastalığa yakalansa bile daha rahat geçiriyor, hastaneye düşmeyebiliyor evde ayakta geçirebiliyor. Yani aşı yaptıranlar ile yaptırmayan arasında çok çok fark var” dedi.Konuşmasının ardından toplantıya katılan köy ve mahalle muhtarlarına söz veren Vali Seymenoğlu muhtarlar tarafından iletilen talep ve önerilerle ilgili notlar alarak muhtarlarla görüş alış verişinde bulundu.