Bünyesinde iki üniversite bulunan ve 90 bine yakın yüksek öğrenim öğrenci sayısı ile bir öğrenci şehri olan Isparta’da KYK yurtlarındaki kontenjan 19 bin 200 öğrenciye çıktı. TRT Haber kanalı KYK Yurtlarını canlı yayınla tüm Türkiye’ye tanıttı.