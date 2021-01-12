Isparta Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2020 Yılı Yaygın Kültür Eğitim Faaliyetleri kapsaminda yerel değerlerimizden olan “Keçecilik” sanatını gün yüzüne çıkarmak, unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızı yaşanılır, tanınır ve bilinir hale getirmek amacıyla açılan ve Kurs eğitimleri süresince kursiyerlerimizin yapmış oldukları birbirinden güzel el emeği göz nuru eserlerden oluşan “Hediyelik ve Turistik Keçe Ürün Yapımı” Sergimizi Pandemi sebebiyle siz sanatseverlerimizle E-SERGİ ortamında paylaşmak istedik...Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü