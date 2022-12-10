Eğirdir'de ilçe merkezi ve köylerde yaşanan hırsızlık olayları üzerine jandarma ve polis araştırma başlattı. İnceleme sonrası ekipler konut dokunulmazlığının ihlali, evden hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından E.A.(16) ile Şükrü Yılmaz'ı yakaladı. Sorgularının ardından şüphelilerden E.A., denetimli olarak serbest bırakılırken, Şükrü Yılmaz, Eğirdir Asliye Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin kürekle bahçe kapısını kırıp, malzemeleri çaldığı anlar yer aldı. Ekiplerin operasyonunda ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.