Isparta'da bir çok ürünü uygun fiyata bulabileceğiniz Via Market'te kağıt ürünlerini yine aynı şekilde çok ucuza temin edebilirsini. Bütçe dostu Via Market kağıt ürünleri aşağıda listelenmiştir.
Hastanelerin, okulların, üniversitelerin, şirketlerin, mağazaların, fırınların, restoranların, kafelerin ve paket servislerin ve gıda şirketlerinin ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamak için iyi bir konuma sahiptir.
Peçete Ve Temizlik Kağıtları Grubu
- Hareketli Havlu
- Jumbo Tuvalet Kağıdı
- İçten Çekme Tuvalet Kağıdı
- Ev Tipi Tuvalet Kağıdı
- Koparmalı El Havlusu
- Dispanser Peçete
- Z Havlu
- Servis Kare Peçete 24x26-30x30-40x40
- Garson Katlama Peçete
- 21 cm Hareketli Havlu
- Hareketli Havlu
Dispanserler
- Haraketli Havlu Makinaları
- Z Katlı Havlu Aparatları
- Alttan Çekmeli Jumbo Tuvalet Kağıdı Aparatları
- İçten Çekme Tuvalet Kağıdı Aparatları
- Sıvı Sabunluk Aparatları
- Köpük Sabun Aparatı
- Dispanser Peçete Aparatı
- Klozet Kapak Örtüsü Aparatı