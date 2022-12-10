ISPARTA'DA EVDE ÇIKAN YANGINDA BİR KİŞİ ÖLDÜ



Isparta’da meydana gelen ev yangınında 1 kişi öldü, 2 kişi de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.Yangın bugün gece saat:03.55 sıralarında Hızırbey Mahallesi 129. Caddede bulunan 5 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Yangında Süleyman Katırcı hayatını kaybederken, dumandan etkilenen 2 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, soruşturma başlatıldı.Yangında hayatını kaybeden Süleyman Katırcı ise bugün memleketi Deregümü Köyünde toprağa verildi.