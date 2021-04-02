Isparta'da birçoğunuzun başka bir yerde bulamayacağı geniş tavuk menüleri ile bi tavuk şehirdeki en iyi ızgara tavuğu sunuyor. Hem de meşe kömüründe pişiyor...
''Öğlen yada akşam ne yemek istediğinize henüz karar vermediyseniz, belki size lezzetli bir ızgara tavuk sallayabiliriz...!''
Kesinlikle yememeniz gereken ve öne çıkan bi tavuk menüleri...
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Adres: Pirimehmet mahallesi Cumhuriyet caddesi 1756 sokak ( Kültür sineması arkası Şibar Türkcell iletişim yanı)
Alo Getir Telefon: 0246 223 66 66
WhatsApp: 0541 150 32 32
Mobil sms: 0541 151 32 32
''Tavuklar bile bizi tavsiye ediyor''