ISPARTA'DAKİ EN İYİ TAVUK, Bİ TAVUK!

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Isparta'da birçoğunuzun başka bir yerde bulamayacağı geniş tavuk menüleri ile bi tavuk şehirdeki en iyi ızgara tavuğu sunuyor. Hem de meşe kömüründe pişiyor...Kesinlikle yememeniz gereken ve öne çıkan bi tavuk menüleri...Tavuk incik, Tavuk kelebek,Pilav üstü tavuk döner, Ekmek arası tavuk döner, Dürüm porsiyon Tavuk kanat, Kızarmış tavuk but, Pirzola tavuk, Bütün piliç tavuk