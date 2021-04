ITB BAASIN BÜLTENİ



CHP Heyeti Borsamıza Ziyarette Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, Isparta Kadın Kolları Başkanı Penbe Görgeç, Isparta Gençlik Kolları Başkanı Emre Erkan ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Musa korkmaz, Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar’ı ziyarette bulundular.Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar ile birlikte Meclis üyelerimizin hazır bulunduğu ziyarette, Isparta ekonomisi ve İlimizin ticari hayatı hakkında değerlendirmeler yapıldı. Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar ise ziyaretlerinden dolayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve beraberindeki heyete teşekkür etti.Ziyarette konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın şu sözlere yer verdi. “Genel Başkanımız talimatı üzere Isparta merkez ve İlçelerimizi ziyaret edip sorun ve sıkıntıları dinliyoruz. Bizler bugün burada Isparta’ya has konularda sorunlarını tespit etmek ve çözüm bulmak için sizlerle buluştuk. Isparta Ticaret Borsası Ülkemiz için çok önemli bir kurum. Tarım ve hayvancılığa, Isparta’ya hakim bir kurumsunuz. Bizler çiftçinin hak ettiği yeri ve desteği alması gerektiğini düşünüyoruz çünkü çiftçi kalkınmadan ülke kazanamaz. Buraya gelmeden önce dersimizi çalışarak geldik. Sizlerden aldığımız sıkıntı ve sorunları derleyip Genel Başkanımıza ve bütün Milletvekillerimize ileteceğiz. Bizleri ağırladığınız için Başta Borsa Başkanım Ahmet Adar olmak üzere tüm meclisinize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.Toplantıda konuşan Başkan Adar, “Şu anda dünyadaki en büyük sorun sağlık sorunu. Covid ile ilgili sorunumuzu en iyi şekilde yönetmemiz lazım. Birlik olup bu sorunumuzu hep birlikte kökten çözmemiz gerekiyor. Sağlık olmadan ne ticaret olur ne de ekonomi kalkınır. Maalesef ticarette şartlar eşit değil. Pandeminin başlamasıyla birlikte başta küçük işletmeler olmak üzere firmalarımız zorluk çekiyor. İnsanlar işsiz kalıyor. Verilen desteklerin yeterli düzeylere çıkarılması gerekiyor. Bundan sonraki süreçte ticaretin tekrardan ele alınıp düzenlenmesi gerekiyor.Yine üretim tarafında da desteklemelerin düzenlenmesi gerekli. Model olarak en güzel örnek canlı hayvan ve süte verilen desteklerdir ama yeterli değil maalesef. Önümüzde örnek teşkil eden destekleme metodu var. Bu uygulamayı tarım sektörünün genelinde uygulamamız gerekiyor. Üzerinde fidanı olmayan boş araziye devlet desteği veriliyor. Her yerde dile getiriyorum üretilen ürüne destek verilmeli ve üretim kayıt altına alınmalı ki önümüzü görelim ve geleceği planlayalım. Yakın zamanda patates ve soğanda bu sebeple ciddi dalgalanmalar yaşadık. Önceki yıllarda 7-8 TL’ye çıkan fiyatlar şu an yerinde 50 kuruşlara düştü. Bu durumda tüccarımız ve üretimiz mağdur oluyor. Yine Isparta olarak dünyanın en büyük Gülyağı üreticisiyiz. Bu işin bize katkısı 20-25 milyon USD, ama hammadde olarak sattığımız ülkeler bunu milyar dolarlık bir ekonomiye dönüştürüyor. Bunu biz niye yapmayalım. Bunun için birlikte hareket etmeye ihtiyacımız var. Üretim, ekonomi ve kalkınma bir ülkenin geleceğini belirleyen konular, bu nedenle parti gözetmeksizin tüm siyasi iradenin bu konularda elbirliğine ihtiyaç var.” dediZiyaret, iyi dilek ve temennilerle son buldu.