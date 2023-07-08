EYT'LİLERE AYRI ÖNERGE

Yüzde 25'lik zam oranından 2023 yılı Ocak ayından önce ve 2023 yılı Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler faydalanabilecek. Buna göre, EYT'den faydalanan vatandaşların da bu kapsama alınması için ayrı bir önerge verileceği öğrenildi.

Emeklilere müjdeli haber! Memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklileri maaşlarında önemli bir artış yaşayacak. Zam oranı beklenenden yüksek olacak.Son Dakika: Emekli Maaşlarına Yüzde 25 Zam YapılacakEmekliler için sevindirici haber geldi. Memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklileri maaşlarında yüzde 25 oranında bir artış bekleniyor. Zam oranı, Plan Bütçe Komisyonu'nda alınacak madde ihdası ile resmiyet kazanacak. Bu son dakika gelişmesiyle emeklilere zam müjdesi verildi.